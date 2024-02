Wetter

Verbreitet bewölkt, gebietsweise Schauer

Das Wetter: In der Nacht vielfach stark bewölkt und vor allem in der Nordosthälfte länger Regen. Tiefstwerte 2 bis 7 Grad. Am Tage meist bewölkt, gebietsweise Schauer, in hohen Lagen auch etwas Schnee. 5 bis 11 Grad.