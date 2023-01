Wetter

Verbreitet bewölkt mit Regen

Das Wetter: Verbreitet bewölkt mit Regen, am Nachmittag von Norden her auflockernde Bewölkung und nachlassende Niederschläge. Im Südosten nach Nebelauflösung freundlich und trocken. Höchstwerte 9 bis 14 Grad, am Oberrhein und in Sachsen bis 16 Grad. Morgen im Norden wolkig, teils auch längere freundliche Abschnitte. In der Mitte und im Süden etwas Regen. Temperaturen 6 bis 12 Grad.

02.01.2023