Wetter

Verbreitet bewölkt mit Regen, 12 bis 18 Grad

Das Wetter: Verbreitet stark bewölkt. In der Südhälfte schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter, nachmittags an die Alpen zurückziehend. Von Westen her zunehmend bewölkt und von West nach Ost durchziehende Schauer oder kurze Gewitter mit Sturmböen. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Morgen meist bedeckt mit Niederschlägen. In der Mitte und im Süden Schauer mit einzelnen starken Gewittern. 10 bis 16 Grad.

30.03.2023