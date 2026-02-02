Wetter
Verbreitet bewölkt mit Regen oder Schnee

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über Skandinavien wird mit östlicher Strömung kalte Festlandsluft in den Norden und Osten gelenkt. Im Westen und Süden ist mildere Meeresluft vorherrschend.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts teils bewölkt, teils gering bewölkt. Im Südwesten Regen oder Schnee. Tiefstwerte plus 2 bis minus 14 Grad. Am Tag bewölkt, gebietsweise Regen oder Schnee. Im Nordosten und im Alpenvorland eine Mischung aus Sonne und Wolken. Temperaturen minus 7 bis plus 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden bedeckt mit abziehendem Schneefall. Sonst zeitweise sonnig. Minus 5 bis plus 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.