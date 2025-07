Wetter

Verbreitet bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern

Das Wetter: Wechselnd bewölkt mit Schauern, in der Südwesthälfte einzelne Gewitter. An den Alpen Dauerregen. Temperaturen 14 bis 22 Grad. Morgen in der Osthälfte kaum Sonne und Schauer. In der Westhälfte zeitweise sonnig und meist trocken. Höchstwerte 16 bis 24 Grad.