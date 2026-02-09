Die Vorhersage:
Verbreitet bewölkt oder neblig trüb. Im Norden und Osten etwas Schneegriesel oder Sprühregen. Im Westen und Südwesten sowie an den Alpen gebietswiese länger sonnig. Höchstwerte 0 bis 9 Grad, mit den höchsten Werten im Westen. Morgen von Südwesten bis in die Mitte und den Nordwesten ausbreitender Regen. Im Osten und Südosten nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen 0 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch meist bedeckt mit Regen. 2 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.