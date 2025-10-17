Die Vorhersage:
Viele Wolken, über der Mitte teils ganztags trüb. In der Nordosthälfte zeitweise leichter Regen. Längere Auflockerungen vor allem im Südwesten und Süden sowie im Küstenumfeld. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen im Norden und Teilen der Mitte heiter oder sonnig. Sonst gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel und vereinzelt etwas Sprühregen. Temperaturen 9 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag in der Westhälfte Durchzug hoher Wolkenfelder. In der Osthälfte überwiegend heiter. 10 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.