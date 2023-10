Wetter

Verbreitet etwas Regen, im Osten und Südwesten auch sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Tiefer Luftdruck über Westeuropa und ein kräftiges Hoch über Skandinavien sorgen für starke Luftdruckgegensätze und Sturm an den Küsten. Am Wochenende setzen sich die milden Luftmassen aus dem Süden und der Mitte auch in Norddeutschland durch.

20.10.2023