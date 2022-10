Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Nordwesten auflockernde Bewölkung, im Südosten gering bewölkt oder klar und örtlich Nebel. Tiefstwerte 14 bis 5 Grad. Am Tag verbreitet heiter, an der Küste und in der Mitte etwas Regen möglich. Temperaturen von 16 Grad an der Nordsee bis 22 Grad im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag heiter oder wechselnd bewölkt. Nur an der Nordsee geringe Schauerneigung. 16 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.