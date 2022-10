Wetter

Verbreitet heiter

Das Wetter: Verbreitet heiter, an der Küste und in der Mitte etwas Regen möglich. Höchstwerte von 16 Grad an der Nordsee bis 22 Grad im Südwesten. Morgen heiter oder wechselnd bewölkt. Nur an der Nordsee geringe Schauerneigung. Temperaturen 16 bis 21 Grad.

06.10.2022