Heiter bis wolkig (Daniel Reinhardt / dpa)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordwesthälfte zunehmend bewölkt, im Tagesverlauf teils starke Gewitter. Örtlich Unwetter. In der Südosthälfte heiter oder sonnig. 31 bis 37 Grad, an den Küsten nur 22 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.