Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Nordwesten und an der Ostsee einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Sonst verbreitet heiter bis wolkig und trocken. Südlich der Donau Regen, allmählich nach Südosten abziehend. Höchstwerte 19 bis 24, bei Regen 15 bis 19 Grad. Morgen erneut im Nordwesten und in Küstennähe sowie an den Alpen wolkig und einzelne Schauer. Sonst meist heiter und trocken. Temperaturen im Norden und Westen sowie südlich der Donau 20 bis 26, im Osten 25 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Nordwesten, später auch im Westen wolkig, vereinzelt Schauer. Weitgehend jedoch heiter oder sonnig. 25 bis 33 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.