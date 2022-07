Heiter bis wolkig (dpa-Zentralbild)

Vorhersage:

Verbreitet heiter oder sonnig, im Westen zunehmend bewölkt. Im Südwesten sowie an den Alpen Schauer oder Gewitter. Höchstwerte in der Nordhälfte 19 bis 26 und in der Südhälfte 24 bis 30 Grad. Morgen wechselnd oder stark bewölkt, in der Mitte und im Süden teils kräftige Schauer und Gewitter. Örtliche Unwetter nicht ausgeschlossen. Temperaturen im Nordwesten und Westen 19 bis 25 Grad, sonst 24 und 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Westhälfte sowie im äußersten Nordosten wechselnd oder gering bewölkt. Im Rest des Landes Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen. 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.