Wetter

Verbreitet heiter, südlich der Donau Regen

Das Wetter: In der kommenden Nacht gering bewölkt und meist trocken. Nur im Norden und Nordwesten Schauer oder kurze Gewitter. Tiefstwerte 14 bis 9 Grad, in den Mittelgebirgen bis 6 Grad. Morgen an den Küsten einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Sonst viel Sonne. Temperaturen im Norden und Westen 20 bis 25, im Osten und Süden 24 bis 28 Grad.