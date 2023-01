Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts meist bedeckt, in der Mitte auch aufgelockert bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 0 bis minus 8 Grad. Am Tag verbreitet hochnebelartige Bewölkung, in der Nordhälfte etwas Sprühregen. Temperaturen 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Westen längere sonnige Abschnitte, sonst vielfach hochnebelartig bedeckt mit etwas Sprühregen im Osten. Am Abend an der Nordsee aufkommender Regen. 1 bis 6 Grad.

