Nebel (Harald Scheidt)

Die Vorhersage:

Verbreitet hochnebelartige Bewölkung, in der Nordhälfte etwas Sprühregen. Größere Auflockerungen vor allem in der westlichen Mitte und an den Küsten. Temperaturen 0 bis 6 Grad. Morgen im Norden und Westen längere sonnige Abschnitte, sonst vielfach hochnebelartig bedeckt mit etwas Sprühregen in Thüringen und Sachsen. Am Abend an der Nordsee aufkommender Regen. 1 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordwesten zunehmen sonnig. Im Rest des Landes bewölkt, in Teilen der Mitte und des Ostens etwas Schnee. Auch in Alpennähe leichter Schneefall. 0 bis 4, im Nordwesten 5 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.