Wetter

Verbreitet hochnebelartige Bewölkung

Das Wetter: Verbreitet hochnebelartige Bewölkung, in der Nordhälfte etwas Sprühregen. Größere Auflockerungen vor allem in der westlichen Mitte und an den Küsten. Temperaturen 0 bis 6 Grad. Morgen im Norden und Westen längere sonnige Abschnitte, sonst vielfach hochnebelartig bedeckt mit etwas Sprühregen in Thüringen und Sachsen. Am Abend an der Nordsee aufkommender Regen. 1 bis 6 Grad.

24.01.2023