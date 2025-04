Wetter

Verbreitet leicht bewölkt oder sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über Nordeuropa strömt von Osten her trockene Festlandsluft nach Deutschland, die sich in den nächsten Tagen allmählich erwärmt. Im Süden hält sich zunächst noch etwas feuchtere Luft.