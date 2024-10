Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts meist gering bewölkt, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Am Tag im Nordwesten und Norden stark bewölkt. Sonst verbreitet Nebel- und Hochnebelfelder, teils auch ganztags neblig trüb. Temperaturen 10 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordhälfte bewölkt, stellenweise etwas Regen. In der Südhälfte Nebel oder Hochnebel, örtlich auch etwas Sonne. 12 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.