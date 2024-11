Wetter

Verbreitet neblig-trüb, im Süden teils aufgelockert, 6 bis 14 Grad

Das Wetter: Erneut oft neblig-trüb, vereinzelt Nieselregen. Auflockerungen mit Sonne am ehesten im Süden und Südosten, ebenso westlich des Sauerlandes und später auch in Sachsen. Höchstwerte 6 bis 14 Grad. Morgen in der Südosthälfte nach Nebelauflösung trocken, dort abwechselnd Sonne und durchziehende Wolkenfelder. In der Nordwesthälfte weiterhin vielerorts neblig trüb, örtlich Sprühregen. 6 bis 16 Grad.