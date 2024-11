Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Verbreitet trüb, im Westen und an den Alpen nach Nebelauflösung gebietsweise sonnig. Höchstwerte 5 bis 14 Grad. Morgen ganztägig zäher Nebel oder Hochnebel, vereinzelt etwas Nieselregen. Örtlich Nebelauflösung und nachfolgend sonnig. Temperaturen 6 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordwesthälfte weiterhin neblig-trüb, mancherorts Sprühregen. In der Süddosthälfte nach Nebelauflösung sonnig. 6 bis 16 Grad.

