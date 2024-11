Wetter

Verbreitet neblig-trüb, im Westen gebietsweise sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht erneut vielfach neblig oder hochnebelartig bedeckt, lokal etwas Sprühregen. Allenfalls in NRW und in Hochlagen teils klar. Tiefstwerte zwischen 6 und minus 2 Grad.