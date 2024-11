Wetter

Verbreitet neblig-trüb, in Hochlagen teils klar

Das Wetter: Nachts vielfach neblig oder hochnebelartig bedeckt, lokal etwas Sprühregen. In Hochlagen teils klar. Abkühlung auf + 6 bis -2 Grad. Am Tage oft neblig-trüb, vereinzelt Nieselregen. Auflockerungen am ehesten im Süden und Südosten sowie westlich des Sauerlandes. Höchstwerte 6 bis 14 Grad.