Wetter
Verbreitet Niederschläge bei 1 bis 14 Grad

Das Wetter: Nachts verbreitet Regen, teils gefrierend, im Nordosten auch Schnee. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tag regnerisch, in den Mittelgebirgen Tauwetter, in Mecklenburg-Vorpommern gefrierender Regen oder Schnee. Höchstwerte 1 Grad auf Rügen bis 14 Grad im Breisgau.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Morgen teils länger andauernde, teils kräftige Regenfälle, im Norden Schnee. 1 bis 14 Grad. Am Freitag südlich der Donau wechselnd bewölkt, an den Alpen länger sonnig. In der Mitte und im Südwesten schauerartiger Regen, im Norden und Nordosten Schnee. -1 bis +13 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.