Wetter

Verbreitet Niederschläge, nachts +10 bis -3 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden trocken, später Schnee- oder Schneeregen. Sonst bedeckt und regnerisch, im Osten leichter Schneefall. Tiefstwerte plus 10 bis minus 3 Grad. Morgen in der Südhälfte Regen. Sonst wolkig, meist trocken. Im Tagesverlauf sich ausbreitende Niederschläge, in der Mitte vorübergehend Schnee oder Schneeregen bis in tiefe Lagen. Im Norden 2 bis 5, im Süden 10 bis 15 Grad.