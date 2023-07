Regenwetter (Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)

Die Vorhersage:

Von Westen Richtung Osten zunehmende Bewölkung mit Regen, teils länger anhaltend und kräftig. Im Norden gebietsweise auch Gewitter. Südlich der Donau bewölkt, aber meist trocken. Temperaturen 17 bis 26 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter, örtlich Gefahr von Starkregen. Im äußersten Nordosten und im Südosten längere sonnige Abschnitte. Von 20 Grad an der See bis 28 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag Schauer und Gewitter, lokal auch Unwetter. Im Tagesverlauf von Südwesten her nachlassende Niederschläge. Höchstwerte 21 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.