Wetterfrosch in einem Weckglas (picture alliance / dpa / WILDLIFE/I.Elsner)

Verbreitet regnerisch, örtlich auch Gewitter, nur südlich der Donau gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer, örtlich Gefahr von Starkregen. An der See und an den Alpen auch länger sonnig. Höchstwerte zwischen 20 Grad an den Küsten und 28 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag Schauer und Gewitter, lokal auch Unwetter. Später von Südwesten her nachlassende Niederschläge. 21 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.