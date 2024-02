Wetter

Verbreitet Regen

Das Wetter: Verbreitet Regen, in der Mitte anhaltend, in Hochlagen teils Schnee, in der östlichen Mitte vorübergehend auch bis in tiefere Lagen. Südlich der Donau meist trocken. Am Abend nachlassender Regen. Höchstwerte 4 bis 9, im Süden 9 bis 14 Grad. Morgen weitere Niederschläge, nachmittags im Süden abflauend. Temperaturen 2 bis 9 Grad, im Süden 10 bis 15 Grad.