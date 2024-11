Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Verbreitet Regen, vom Westen bis in den Nordosten teils bis in tiefere Lagen Schneeregen oder Schnee. Im Südosten trocken. Höchstwerte im Norden 2 bis 6, sonst 6 bis 13 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, in der Nordhälfte Schauer. Gebietsweise auch in tieferen Lagen Schneefall möglich. Temperaturen 2 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordosthälfte Regen- oder Schneeschauer. Vom Westen bis in den Südosten auch längere sonnige Abschnitte. Im Tagesverlauf von Südwesten her aufkommende Niederschläge. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.