Wetter

Verbreitet Regen, gebietsweise auch Schnee

Das Wetter: Verbreitet Regen, vom Westen bis in den Nordosten teils bis in tiefere Lagen Schneeregen oder Schnee. Im Südosten trocken, am Abend auch dort Regen. Höchstwerte 2 bis 13 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, in der Nordhälfte Schauer. Gebietsweise auch in tieferen Lagen Schneefall möglich. Temperaturen 2 bis 7 Grad.