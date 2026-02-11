Wetter
Verbreitet Regen, im Nordosten teils gefrierend

Der Wetterbericht, die Lage: Von Norden her ziehen wiederholt atlantische Tiefausläufer über Deutschland hinweg. Sie führen feuchte und milde Luft heran. Im Nordosten hält sich weiter polare Kaltluft.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet Regen, gebietsweise länger anhaltend und ergiebig, im Nordosten teils gefrierend. Höchstwerte von 1 Grad im Nordosten bis 14 Grad im Südwesten. Morgen bei starker Bewölkung teils länger andauernder und regional kräftiger Regen, im Norden auch Schnee. Temperaturen 1 bis 14 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag überwiegend stark bewölkt, im Norden und Nordosten Schnee, in der Mitte und im Südwesten Schauer. Südlich der Donau und im Südosten wechselnd bewölkt. Minus 1 bis plus 13 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.