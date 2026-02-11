Die Vorhersage:
Verbreitet Regen, gebietsweise länger anhaltend und ergiebig, im Nordosten teils gefrierend. Höchstwerte von 1 Grad im Nordosten bis 14 Grad im Südwesten. Morgen bei starker Bewölkung teils länger andauernder und regional kräftiger Regen, im Norden auch Schnee. Temperaturen 1 bis 14 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag überwiegend stark bewölkt, im Norden und Nordosten Schnee, in der Mitte und im Südwesten Schauer. Südlich der Donau und im Südosten wechselnd bewölkt. Minus 1 bis plus 13 Grad.
