Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Südosten und Osten abziehender Regen und zunehmend Auflockerungen. Im Nordwesten Regen. Dazwischen oft trocken und gebietsweise heiter, im Südwesten und später im Süden auch länger sonnig. 9 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.