Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Südosten und Osten abziehender Regen und zunehmend Auflockerungen. Im Nordwesten Regen. Dazwischen oft trocken und gebietsweise heiter, im Südwesten und später im Süden auch länger sonnig. 9 bis 16 Grad.
Am Montag im Südosten und Osten abziehender Regen und zunehmend Auflockerungen. Im Nordwesten Regen. Dazwischen oft trocken und gebietsweise heiter, im Südwesten und später im Süden auch länger sonnig. 9 bis 16 Grad.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.