Wetter
Verbreitet Regen, nur im Nordwesten Auflockerungen

Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt und gebietsweise Regen, im Südwesten teils länger anhaltend. Im Nordseeumfeld kurze Schauer. Im Südosten teilweise trocken. 11 bis 6 Grad. Am Tage überwiegend stark bewölkt und gebietsweise Regen, nur im Nordwesten ein paar größere Auflockerungen. 10 bis 15 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag im Südosten und Osten abziehender Regen und zunehmend Auflockerungen. Im Nordwesten Regen. Dazwischen oft trocken und gebietsweise heiter, im Südwesten und später im Süden auch länger sonnig. 9 bis 16 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.