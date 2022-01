Wetter Verbreitet Regen oder Schnee, 0 bis 7 Grad

Das Wetter: Rasche Ausbreitung der Niederschläge aus Nordwesten in Richtung Südosten. Anfangs teils Schnee bis in tiefe Lagen, später Anstieg der Schneefallgrenze auf 400-600 Meter. 0 Grad an den Alpen und bis 7 Grad im Nordwesten. Im Westen und Südwesten teils stürmischer West- bis Nordwestwind, auf den Bergen schwere Sturm- oder orkanartige Böen. Morgen verbreitet Regen oder Schneefall. Höchstwerte 1 bis 9 Grad, mit den höchsten Werten am Niederrhein.

31.01.2022