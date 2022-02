Wetter Verbreitet Regen oder Schnee, 0 bis 9 Grad

Das Wetter: Von Nordwesten neue Niederschläge, die sich nach Osten und Südosten ausbreiten, im Südosten weiterhin meist Schnee. 0 Grad an den Alpen und bis 9 Grad am Niederrhein, im höheren Bergland Dauerfrost. Morgen vor allem südlich von Mosel, Main sowie in Teilen Ostdeutschlands teils Regen, in höheren Lagen Schnee. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, aber trocken, in Schleswig-Holstein auch längere sonnige Abschnitte. 6 bis 11 Grad.

01.02.2022