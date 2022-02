Wetter Verbreitet Regen oder Schnee

Das Wetter: Nachts im Nordwesten aufkommende Schauer, teils mit Schnee oder Graupel. Von der Mitte in den Süden vorankommende leichte Niederschläge. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Am Tag verbreitet Regen oder Schnee, am Nachmittag im Norden auch länger freundlich. Temperaturen 2 bis 9 Grad.

10.02.2022