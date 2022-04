Spaziergang bei Schneeregen (Armin Weigel/dpa)

Die Vorhersage:

Verbreitet Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Am Alpenrand länger anhaltende Schneefälle. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Morgen in der Nordosthälfte bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer, in der Südwesthälfte zunehmende Aufheiterungen. Temperaturen von 7 Grad im Südosten bis 13 Grad am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Westen Durchzug von Wolkenfeldern, teils auch sonnig. Im Osten dichte Wolken und einzelne Schauer. 8 Grad im Nordosten bis 19 Grad im Südwesten.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.