Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet Schauer, ganz im Norden sowie in Bayern überwiegend trocken. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Am Tag vielfach bedeckt und regnerisch. Im Tagesverlauf von Westen her freundlicher mit längeren sonnigen Abschnitten. Temperaturen 6 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag stark bewölkt und wiederholt Regen, später von Südwesten her abnehmend. 5 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.