Wetter

Verbreitet Regen, später im Westen auch sonnige Abschnitte

Das Wetter: Nachts verbreitet Schauer, ganz im Norden sowie in Bayern überwiegend trocken. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Am Tag vielfach bedeckt und regnerisch. Im Tagesverlauf von Westen her freundlicher mit längeren sonnigen Abschnitten. Temperaturen 6 bis 12 Grad.