Wetter

Verbreitet Regen und lebhafter Wind

Das Wetter: An Heiligabend bedeckt und immer wieder Regen, im Stau der Berge mitunter länger anhaltend, im Erzgebirge starkes Tauwetter. Von der Nordsee her kräftigerer Regen. Höchsttemperaturen 8 bis 13 Grad. Dabei verbreitet sehr lebhafter bis stürmischer Südwest- bis Westwind. Morgen, am 1. Weihnachtsfeiertag, häufig Regen vor allem im Nordwesten, im Westen und in der Mitte, teils länger anhaltend. Auflockerungen ganz im Nordosten sowie im Süden, an den Alpen länger sonnig. 8 bis 13 Grad.