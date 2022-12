Wetter

Verbreitet Regen und Schnee

Das Wetter: Nachts im Norden und der Mitte Regen-, Schneeregen oder Schneeschauer. Im Süden teils stark bewölkt, teils aufgelockert und meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 3 bis minus 6 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte zeitweise Regen oder Schnee. Im Süden nach Nebelauflösung bewölkt, an den Alpen sonnige Abschnitte. Temperaturen 0 bis 6 Grad.

08.12.2022