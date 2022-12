Trübes Wetter (Armin Weigel/dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden und in der Mitte zeitweise Regen oder Schnee. Im Süden nach Nebelauflösung bewölkt, an den Alpen sonnige Abschnitte. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. Morgen im Nordwesten wechselnd bewölkt mit Schauern, im Südwesten sowie im Alpenvorland etwas Schnee. Sonst wolkig mit einigen sonnigen Momenten. Temperaturen 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordwesthälfte zunächst neblig-trüb, später gebietsweise Wolkenauflockerungen. In der Südosthälfte bedeckt, südlich der Donau kräftiger Schneefall. Minus 2 bis plus 5 Grad.

