Heiter bis wolkig (Daniel Reinhardt / dpa)

An der Nordsee und im Südwesten wechselnd wolkig und kaum Niederschlag, sonst verbreitet Schauer, im Osten auch einzelne Gewitter. Höchsttemperaturen 16 bis 25 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein. Morgen von der Nordsee bis zum Erzgebirge kurze Schauer. Im Südwesten und in der Mitte länger sonnig und trocken. Höchstwerte 20 bis 25, am Oberrhein bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Südwesten sonnig, sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Höchstwerte 18 bis 25, im Südwesten bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.