Regenwolken (picture alliance/dpa | Arne Dedert)

Die Vorhersage:

Im Nordwesten und Norden wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Auch im Süden und Südosten Schauer und vor allem am Alpenrand am Nachmittag teils starke Gewitter. In der Mitte heiter. Höchstwerte im Norden 14 bis 19, sonst 19 bis 24 Grad. Morgen im Nordwesten bedeckt mit Regen, im Tagesverlauf auch in der Mitte. Südlich des Mains und in Richtung Lausitz längere sonnige Abschnitte. Temperaturen 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer. Vom Südwesten bis zur Lausitz sonnige Abschnitte und eher trocken. 13 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.