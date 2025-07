Wetter

Verbreitet Schauer und Gewitter bei 18 bis 24 Grad

Das Wetter: Nachts in den Süden und Südosten verlagernde, schauerartige Regenfälle. Sonst nachlassende Schauer und Auflockerungen. Zum Morgen hin im Norden und Nordosten Regen. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Am Tage im Südwesten und Süden teils heiter und trocken. Sonst stark bewölkt. Im Norden, Osten und Südosten gebietsweise Regen oder Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Später von der Ostsee her nachlassende Niederschläge und Aufheiterungen. 18 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.