Unwetter über dem Vogtland (Andre März/dpa)

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt. In der Südhälfte sowie im Osten Schauer und Gewitter. Am Alpenrand länger andauernder, gewittriger Regen. Höchstwerte 22 bis 26 Grad.

