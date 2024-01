Winterwald (picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Die Vorhersage:

Wechselnd bewölkt mit Schneeregen-, Schnee- oder Graupelschauern. Am Nordrand der Mittelgebirge auch längere Zeit Schneefall. Höchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad. Morgen wechselnd bewölkt. Im Norden und Osten einzelne Schneeschauer. Im Westen und Süden Aufheiterungen und weitgehend trocken. Temperaturen minus 1 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden einzelne Schneeschauer, in der Mitte und im Süden kräftige Niederschläge, teils als Schnee, teils als Regen, örtlich gefrierend. Minus 1 bis plus 7 Grad.

