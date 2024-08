Wetter

Verbreitet Sonne - 27 bis 32 Grad

Das Wetter: Verbreitet viel Sonnenschein und trocken bei 27 bis 32 Grad, an der See etwas kühler. Morgen im Osten zunächst noch viel Sonne, sonst wechselnd bis stark bewölkt. Von Nordwesten her Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Zum Abend in den Osten und Süden verlagernd, dort örtlich Unwetter. Höchstwerte zwischen 22 Grad an der Nordsee und 31 Grad in der Lausitz.

06.08.2024