Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Mittwoch im Osten zunächst noch viel Sonne, sonst wechselnd bis stark bewölkt. Von Nordwesten her Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Zum Abend in den Osten und Süden verlagernd, dort örtlich Unwetter. Höchstwerte zwischen 22 Grad an der Nordsee und 31 Grad in der Lausitz.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.