Wetter

Verbreitet sonnig, 10 bis 18 Grad

Das Wetter: In der Osthälfte heiter bis wolkig, sonst vielfach sonnig und trocken. 10 bis 18 Grad. Morgen vom Westen bis in den Süden und an der Ostseeküste länger sonnig. Sonst teils sonnig, teils bewölkt. 12 bis 18 Grad.