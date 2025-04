Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Morgen im Norden und Osten heiter bis wolkig, sonst vielfach sonnig. 16 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt. Vor allem im Erzgebirge und an den Alpen einzelne Schauer, in Hochlagen Schnee. Im Westen und Nordwesten länger sonnig. 8 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.